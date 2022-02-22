США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности
Соединенные Штаты призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC.
При этом издание не уточняет, с чем связана подобная рекомендация, а также на какой срок Зеленский должен уехать во Львов, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и ряд других правительственных учреждений во Львов.
В понедельник, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также заключил договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.