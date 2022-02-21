В стране и мире В Госдуме назвали признание ДНР и ЛНР освобождением жителей Донбасса Ян Брацкий По словам председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, необходимые документы будут ратифицированы завтра. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик избавит жителей от многолетнего страха перед агрессией официального Киева. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников. «Завтра мы подпишем в Госдуме и ратифицируем основные соглашения, которые позволят решить проблему почти восьмилетнего существования людей в подвалах под бомбежками. Наконец мы их освободим от невыполнения Киевом Минских соглашений. Другого выхода из этого положения не было, кроме как объявить, что мы согласны с появлением новых образований, заключить с ними соглашение и защищать их. А если Украина попробует сражаться с защищаемыми нами республиками - это будет уже другая история», - сказал Калашников. Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о необходимости принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее Пушилин обратился к Путину с просьбой признать независимость ДНР. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям. Впоследствии Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость ЛНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика