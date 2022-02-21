В ЛНР рассказали о жертвах в результате ударов ВСУ

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины территории самопровозглашенной Луганской народной республики, произведенных вечером в воскресенье, 20 февраля, погибли два человека. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Представительство отмечает, что украинская армия девять раз обстреляла населенные пункты в ЛНР снарядами 120 миллиметров, которые запрещены Минскими договоренностями.

«В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА"», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале миссии.

В настоящий момент власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и о нанесенном ущербе в результате ударов.

О том, что территория Луганской народной республики была атакована бойцами ВСУ в минувшее воскресенье, ранее сообщали власти ЛНР. При этом в Донецкой народной республике также заявили об обстреле со стороны украинских силовиков.