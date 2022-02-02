«Взрывной» рост заболевших: какие решения приняты для отражения удара COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге учеников школы с 7-го по 11-й класс перевели на дистанционное обучение. Весь стационар в детской больнице имени Филатова в Северной столице, включая хирургическое отделение, переведен на ковидный режим. Но даже в таких условиях, по словам врачей, резерв коек еще есть. Медики утверждают о существовании вероятности того, что при COVID-19 обострятся фоновые заболевания, и тогда все протекает сложнее.

Пройти вакцинацию настоятельно рекомендуют и детям в случае отсутствия противопоказаний. В Калининградскую область поступило 720 комплектов для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно. В регионе прививку можно сделать в 22 пунктах. «Красные зоны» активно заполняются и в стационарах для взрослых. Уже практически нет свободных коек в Видновской районной больнице. Врачи единогласно говорят, что новый штамм коронавируса «омикрон» менее разрушителен, но урон на здоровье наносит не слабее своих предшественников.

«Я, к сожалению, не прививался, теперь об этом жалею и теперь буду прививаться. И всех призываю прививаться, не так серьезно будешь болеть», - сказал пациент ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» Виталий Коваленко.

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не планируется вводить локдаун из-за скачка заболеваемости. Она отметила, что российская система здравоохранения готова к таким поворотам.

«Вы же видите, что уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Мы говорим о том, что да, количество заболевших будет увеличиваться, но для этого у нас сегодня есть средства диагностики. У нас понятные противоэпидемические меры отработаны, все методические документы есть», - сказала Попова.

В столице для сдерживания инфекции вновь усилен контроль за соблюдением антиковидных мер. В московском общественном транспорте работают более 700 инспекторов. Для тех, кто вообще не пользуется средствами индивидуальной защиты или носит маску на подбородке, предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Поднятый воротник, шарф или бандана средствами защиты не являются. Если маска у пассажира отсутствует на момент проверки - это правонарушение.

«Очень много бывает причин, водичку попил. Есть видеофиксация, у нас фиксирует камера, а если убегает - вызываем полицию», - сказала эксперт-контролер первой категории ГКУ «Организатор перевозок» Ольга Луковникова.

У каждого гражданина есть право обжаловать постановление о правонарушении в течение десяти дней.