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Старшеклассников Петербурга переведут на удаленку в начале февраля

Алексей Курильченко
14:44 31.01.2022
На данный период несовершеннолетним также запретят посещение мест общепита и спортивных мероприятий.
Старшеклассников Петербурга переведут на удаленку в начале февраля
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился перевести на дистанционное обучение учеников с 7-го по 11-й классы на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу. Распоряжение будет действовать с 2 по 13 февраля.

«С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7-го по 11-й, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается. При этом проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1-6-х классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора», - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Также в этот период на удаленку будут переведены программы среднего профессионального образования. Несовершеннолетним будут запрещены посещения общепита и спортивных мероприятий. Массовые мероприятия с количеством участников более 20 человек должны быть согласованы.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в России не планируют переводить всех школьников на дистанционное обучение, но субъекты страны могут локально принять соответствующее решения в зависимости от сложившейся с COVID-19 эпидемиологической ситуации.

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