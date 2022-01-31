Защитить себя и близких: как родители отреагировали на появление детской вакцины от COVID-19

Артему 13 лет, и вакцинация - это его личное желание, которое поддерживает вся семья. Отец, мать, старшая сестра уже прошли процедуру - и ревакцинация позади. Сегодня первый компонент получает младший ребенок.

«Ждали давно эту вакцину для детей. Потому что заболеваемость поднимается и среди детского населения. Очень рады, что сделали эту прививку», - рассказал отец Артема Алексей Конев.

Пока имя Артема - единственная запись в журнале учета мурманской больницы. Но поток будет расти. Многие принимают вполне осознанное и взрослое решение - защитить себя и близких.

«У меня трое детей, и я их обязательно привью, как только закончатся карантинные мероприятия в образовательных учреждениях у них, в первых рядах они будут вакцинированы», - рассказала главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1» Екатерина Сулима.

Процесс вакцинации детей такой же, как и у взрослых. Тоже два компонента, между уколами 21 день. Но дозировка «Спутника М» иная - ниже в пять раз из-за иммунной системы, которая у подростков активнее.

Вакциной можно привить подростков в возрасте от 12 лет. Всего в регионе 480 доз, которые при желании могут быть доступны жителям абсолютно всех муниципалитетов. Вакцинация подростков добровольная и проводится только с письменного согласия родителей.

Вирус мутирует и «молодеет». В больницах все больше несовершеннолетних. Поэтому своевременная поставка в регионы вакцины «Спутник М» именно сейчас крайне важна. Большая партия - свыше 3 000 комплектов - поступила в Краснодар. И там уже вакцинировали 600 подростков.

В Екатеринбурге первой партией привили суворовцев. Согласие дали все воспитанники и их родители. Прививочная кампания стартовала и в Санкт-Петербурге на базе почти 60 пунктов вакцинации.

«Летом от 30 до 70 детей болели - это было много, мы считали. А сейчас 700 детей под наблюдением», - отметил главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №56» Алексей Балашов.

Омикрон-штамм в разы заразнее «дельты». Этим в том числе объясняется стремительный рост заболеваемости - за минувшие сутки зафиксировано более 124 тысяч новых случаев.

«Раньше проходило два-три дня, прежде чем человек начинал выделять вирус, заразившись вариантом "дельта", то сейчас от суток до двух, и человек, еще будучи вроде бы здоровым, уже начинает распространять этот вирус. Стали болеть дети, подростки, причем тяжело болеть, поэтому вакцинация детей на сегодня стала первоочередной задачей», - рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

В ряде регионов Сибири уже пустуют классы. Дистант сегодня ввели из-за сложной эпидобстановки. А в Москве, впервые с начала пандемии, увеличивают число мест в стационарах под лечение COVID-19 у детей - коечный фонд для лечения детей составит почти 1,3 тысячи коек. Пока же регионы вынуждены вводить дополнительные защитные меры.

В Мурманской области отменяются все массовые мероприятия, даже на свежем воздухе. В Петербурге со среды вводится запрет на посещение детьми заведений общепита. В Москве из-за роста заболеваемости ожидаемо снижается трафик в торговых центрах и ресторанах.

«Действительно, падение серьезное. В разных регионах разные цифры, но если мы говорим про Москву, то падение в ресторанах и кафе до 50% в зависимости от концепции ресторана и от его местоположения», - рассказал общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Рестораторы прогнозируют и дальнейшее падение. Как минимум в предстоящие две недели. Пока «омикрон» не начнет отступать. Но для этого, по экспертному мнению, нужно сформировать коллективный иммунитет. На сегодня его уровень больше 80% лишь в пяти регионах.