В МВД подтвердили увольнение устроивших драку в ОВД Петербурга сотрудников

После проведения служебной проверки в ГУ МВД по Санкт-Петербургу приняли решение уволить всех участников конфликта в одной из дежурных частей города. Согласно сообщению ведомства, действия сотрудника ГИБДД и сотрудницы уголовного розыска «несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».

«Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - сообщил «Звезде» начальник Управления информации и общественных связей управления Вячеслав Степченко.

Момент конфликта попал на видео. Инспектор требовал у девушки удостоверение сотрудника полиции, так как она находилась в здании с оружием. Затем произошла драка, в результате которой девушка получила перелом.