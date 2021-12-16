Телеканал RT DE начинает вещание

RT запускает новый новостной канал на немецком языке - RT DE, который будет работать в круглосуточном режиме. Канал со студиями в Москве и Берлине будет транслировать ток-шоу и документальные фильмы.

Вещание будет вестись в Европе, в том числе в государствах с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германии, Австрии и Швейцарии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив канала, обратив внимание на множество сложностей, с которыми пришлось столкнуться в процессе запуска RT DE на территории Германии.

«Это большой праздник для нас, для всех ребят, которые работали над этим. А так сложно, как в этот раз, мы не открывали канал еще ни разу», - сказала главный редактор RT.

Как отметила Симоньян, запуск RT DE пришелся на период пандемии коронавируса. Она также напомнила, что Германия внезапно проявила нетерпимость к свободе распространения информации.

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой», - заявила главред, отметив, что коллектив канала сделает все, чтобы не разочаровать своих зрителей.

В эфире RT DE, помимо прочего, будет представлена аналитическая программа Fasbenders Woche («Неделя Фасбендера»). Ее ведущим станет известный немецкий журналист Томас Фасбендер - он более 20 лет прожил в России.

Как рассказал Фасбендер, невзирая на формальную свободу прессы в ФРГ, описывать российскую действительность и политику немецким журналистам приходится в одностороннем порядке на фоне нарастающего в мире противостояния Востока и Запада.

«Я надеюсь, что вклад RT DE, немецкоговорящего канала российского телевидения, поможет нам выжить все эти конфликты, выжить все эти сложные, напряженные ситуации», - подчеркнул Томас Фасбендер.

В эфире нового телеканала также будет идти кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus («Картофельное пюре») с ведущей Цукаиной Груно.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова уверена, что растущий интерес западной аудитории к Российской Федерации привлечет зрителей к формату канала.

«Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри», - объяснила она свою позицию.

Запуск RT DE прокомментировала и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она, в частности, заявила, что рада, что RT «так мощно шагает по миру».

«Это и есть свобода слова, когда каждый гражданин может выбрать ту информацию, которой он интересуется, только он вправе определить, правда или неправда, чему верить. Давайте предоставим такую возможность в том числе немецкоговорящим гражданам. Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today», - сказала Матвиенко.

С началом вещания новый телеканал поздравила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пожелав коллективу RT DE больших успехов.

«Я от всего сердца желаю всей редакции всего наилучшего в связи с началом вещания RT DE. От Берлина до Москвы, а также во всех уголках мира - больших успехов! Пусть в новостном потоке будут и хорошие новости, поводы для уверенности необходимы каждому из нас», - сказала Кнайсль.

Напомним, RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в социальных сетях. В данный момент RT DE стал номером один немецкоязычных средств массовой информации по количеству взаимодействий в Facebook: за минувший год RT DE обошел Bild, Spiegel, ZDF и Tagesschau (по данным Crowdtangle).

Страница RT DE в Facebook вошла в топ-5 немецкоязычных СМИ по числу просмотров видео в категории «Новости и политика», обогнав, по информации Tubular Labs, Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online. Вместе с тем, по данным SimilarWeb, телеканал RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из ФРГ.