В стране и мире Песков: ответ Путина по гарантиям США будет предоставлен в удобное для него время Песков: ответ Путина п гарантиям США будет предоставлен в удобное для него время. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Песков: ответ Путина п гарантиям США будет предоставлен в удобное для него время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика