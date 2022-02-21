Путин пообещал, что решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Президент России Владимир Путин пообещал, что решение о признании Донецкой и Луганской народных республик будет принято в понедельник, 21 февраля.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», - сказал глава государства.

Ранее российский лидер заявил, что целью сегодняшнего заседания Совета безопасности было определение шагов в отношении обращений ДНР и ЛНР.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии лидер ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.