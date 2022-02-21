Путин провел телефонные разговоры с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в Кремле. В ходе переговоров был произведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

«Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», - подчеркнули в Кремле.

Кроме того, российский лидер вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям РФ по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно.

Во вторник, 15 февраля, в Кремле прошла встреча главы РФ и нового немецкого канцлера. Это была первая очная встреча российского лидера с новым германским руководителем.

В начале встречи Путин заявил, что главными темами беседы станут безопасность в Европе и напряженность на Украине. Также политики обсудили вопросы развития экономического сотрудничества России и Германии.

Несколькими днями ранее Олаф Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) не стоит на повестке дня в обозримом будущем. По его словам, лидерам Германии и России не придется заниматься этой темой, пока они будут находиться на своих должностях.