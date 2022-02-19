Канцлер ФРГ заявил об отсутствии вопроса о вступлении Украины в НАТО в повестке дня

Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции.

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», - цитирует РИА Новости слова Шольца.

Ранее Шольц заявил, что расширения НАТО не планируется, а эта тема не обсуждается. Он считает, что лидерам Германии и России явно не придется заниматься этой темой, пока они будут находиться на своих должностях.