Лавров заявил об отсутствии подтверждений данных США о терактах в России

Россия не получила никаких подтверждений сообщений посольства США о якобы готовящихся в Москве и Санкт-Петербурге террористических актах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

«Посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли», - подчеркнул дипломат.

Накануне американское посольство предупредило американских граждан, находящихся в России, об угрозе терактов. В диппредставительстве со ссылкой на СМИ заявили, что атаки якобы готовятся в Москве, Санкт-Петербурге, в городах вдоль границы с Украиной. При этом каких-либо доказательств в посольстве не привели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разбираются с полученной от посольства США информацией. По его словам, подобная публикация со стороны дипломатических представительств является весьма необычной практикой.