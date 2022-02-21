В Кремле ответили на публикацию посольства США об угрозе терактов в России

Российские власти не располагают данными об угрозе террористических атак в стране. Об этом ранее предупредило посольство США.

Как сказал пресс-секретарь президента, в Кремле сейчас разбираются с полученной информацией. По словам Дмитрия Пескова, подобная публикация со стороны дипломатических представительств является весьма необычной практикой.

«Мы разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне неизвестно о том, что были такие сигналы», - заявил он.

Накануне посольство США предупредило американских граждан, находящихся в России, об угрозе терактов. В диппредставительстве со ссылкой на СМИ заявили, что атаки якобы готовятся в Москве, Санкт-Петербурге и в городах вдоль границы с Украиной. Каких-либо доказательств в посольстве не привели. Также там не сообщили, на какие именно средства массовой информации ссылаются.