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В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов» в РФ

Роман Захаров
23:36 20.02.2022
У российского дипломатического ведомства возникли вопросы к американским коллегам после предупреждения о вероятных терактах в России.
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов» в РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве иностранных дел РФ ответили на предупреждение посольства США о вероятных «нападениях» на объекты инфраструктуры в России. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данную информацию российским коллегам по партнерским каналам.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее американское посольство в России в предупреждении гражданам Соединенных Штатов заявило о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и на территориях, граничащих с Украиной. В сообщении, однако, ничего не говорилось о том, доводили ли эту информацию до властей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.

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