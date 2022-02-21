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Найдены сразу несколько гибридов «дельтакрона»

Светлана Иванова
10:28 21.02.2022
Сейчас штаммы-химеры очень редки, исчисляются единицами. Причем пока такие гибридные варианты менее устойчивы и жизнеспособны, чем их прародители, рассказали специалисты.
Найдены сразу несколько гибридов «дельтакрона»
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Ученые сообщили об обнаружении как минимум трех вариантов рекомбинации штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Для так называемого «дельтакрона» начало генома, то есть «голова», принадлежит «дельте», а «хвост» - «омикрону». Исследователи предупредили, что основная опасность мутации - способность гибрида быстро размножаться и сильнее поражать легкие, по сравнению с вариантом, появившимся в Ухане.

Как пишет газета «Известия», еженедельный отчет Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании позволяет предположить, что мутации образовались в организмах людей, которые были инфицированы сразу и «омикроном», и «дельтой».

Ученый-генетик Дмитрий Прусс отметил, что сейчас штаммы-химеры очень редки, исчисляются единицами. Пока такие гибридные варианты менее устойчивы и жизнеспособны, чем их прародители.

По мнению директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, иммунитет после вакцинации от COVID-19 будет способен защищать от гибридов, потому что на данный момент прививки демонстрируют свою эффективность против обоих штаммов по отдельности.

В начале января «дельтакрон» обнаружили в лаборатории на Кипре, однако после его объяснили ошибкой из-за загрязнения образцов.

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