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Шойгу поздравил лидера группы «Любэ» Расторгуева с 65-летием

15:22 21.02.2022
Глава российского оборонного ведомства отметил вклад музыканта в укрепление престижа военной службы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева с юбилеем. Знаменитому музыканту, народному артисту России сегодня, 21 февраля, исполняется 65 лет.

«Вы, являясь членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, вносите вклад в популяризацию культурных традиций в Вооруженных силах и укрепление престижа военной службы», - приводит слова министра пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу назвал Расторгуева харизматичным артистом и талантливым исполнителем. Министр отметил, что песни музыкального коллектива не перестают оставаться популярными даже с течением времени. Глава ведомства высоко оценил активную общественную деятельность и твердую гражданскую позиция исполнителя.

С 1989 года Расторгуев - бессменный солист группы «Любэ». Вокал и энергетика солиста, а также национально-патриотическая тематика песен оказались близки широкой аудитории. Вся страна вместе с Расторгуевым пела «От Волги до Енисея», «Станция "Таганская"», «Не валяй дурака, Америка!». Песня группы «Комбат» стала одним из неофициальных музыкальных символов Российской армии.

Ранее, 18 февраля, Шойгу обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы международной безопасности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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