Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с американским коллегой
Сегодня, 18 февраля, состоялись телефонные переговоры глав оборонных ведомств России и США.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.
Переговоры состоялись сегодня, 18 февраля. Ранее сообщалось, что инициативу провести телефонный разговор проявила американская сторона.
На днях Шойгу обсудил с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом учения ВМФ РФ и военно-техническое сотрудничество России и Сирии.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов