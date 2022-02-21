Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свой в каждом доме: лидеру «Любэ» Расторгуеву исполнилось 65 лет

Анна Касаткина
09:15 21.02.2022
Песня группы «Батяня-комбат» стала одним из неофициальных музыкальных символов российской армии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев отмечет юбилей. Народному артисту России не только по званию, но и по сути, исполняется 65 лет.

В топ-лист самых любимых исполнителей Расторгуев ворвался в 1989-м, когда на российском музыкальном небосклоне зажглась звезда группы «Любэ». Первый же ее альбом стал суперуспешным, а Расторгуев, спевший «Атас», стал своим в каждом доме. Солидный и брутальный, он покорял и задушевным вокалом, и непередаваемой мужской энергетикой. А национально-патриотическая тематика песен оказалась близка широкой аудитории.

Один хит следовал за другим. Вся страна вместе с Расторгуевым пела «От Волги до Енисея», «Станция Таганская», «Не валяй дурака, Америка». Для тех, кто служил, вне конкуренции была и остается песня «Батяня-комбат». Эта песня стала одним из неофициальных музыкальных символов российской армии. Без нее и сейчас не обходится ни один военный праздник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:55 В стране и мире
Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
08:27 Армия
Видео
Опубликованы кадры перехвата «нарушителя» госграницы сверхзвуковыми МиГ-31
07:33 В стране и мире
Видео
«Про героизм и волю к победе»: зрители поделились эмоциями от фильма Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин»
05:05 В стране и мире
В Белом доме заявили о согласии Байдена на встречу с Путиным
00:20 В стране и мире
Вступил в силу приказ Минздрава о ковид-сертификатах после положительного теста на антитела
Популярное
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.