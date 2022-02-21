Свой в каждом доме: лидеру «Любэ» Расторгуеву исполнилось 65 лет

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев отмечет юбилей. Народному артисту России не только по званию, но и по сути, исполняется 65 лет.

В топ-лист самых любимых исполнителей Расторгуев ворвался в 1989-м, когда на российском музыкальном небосклоне зажглась звезда группы «Любэ». Первый же ее альбом стал суперуспешным, а Расторгуев, спевший «Атас», стал своим в каждом доме. Солидный и брутальный, он покорял и задушевным вокалом, и непередаваемой мужской энергетикой. А национально-патриотическая тематика песен оказалась близка широкой аудитории.

Один хит следовал за другим. Вся страна вместе с Расторгуевым пела «От Волги до Енисея», «Станция Таганская», «Не валяй дурака, Америка». Для тех, кто служил, вне конкуренции была и остается песня «Батяня-комбат». Эта песня стала одним из неофициальных музыкальных символов российской армии. Без нее и сейчас не обходится ни один военный праздник.