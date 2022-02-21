Валиева после Олимпийских игр в Пекине обратилась к тренерскому штабу

Российская фигуристка Камила Валиева после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине впервые высказалась о прошедших соревнованиях в социальных сетях. В своей публикации юная спортсменка поблагодарила тренеров, которые, со слов россиянки, помогают ей быть сильнее.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, - моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», - написала она в Instagram.

Напомним, что 7 февраля российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании. Церемонию награждения впоследствии перенесли на неопределенный срок.

В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемонию отложили из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

В ОКР отметили, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрела дело об отмене временного отстранения Валиевой, после чего фигуристке было позволено продолжить участие в соревнованиях. Впоследствии 15-летняя россиянка стала четвертой на турнире среди одиночниц в Пекине.