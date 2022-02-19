Фигуристке Валиевой дали совет после выступления на Олимпиаде

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова считает, что россиянке Камиле Валиевой после ситуации на Олимпиаде стоит обратиться за помощью к психологу. Как заявила Попова в беседе с RT, своими силами в столь юном возрасте сложно справиться с эмоциональной нагрузкой.

«Ей, конечно, нужна будет помощь психолога, поскольку своими силами из этого очень сложно выбраться. Можно спустить на авось, но лучше довериться профессионалам. Это невероятная эмоциональная нагрузка на спортсмена в таком возрасте», - пояснила Попова.

Попова также выразила надежду, что фигуристка сможет продолжить свою карьеру в большом спорте и дождаться еще одной Олимпиады.

«Через четыре года будут еще одни Олимпийские игры и ей исполнится всего 19 лет — возраст, в котором можно исполнять все самые сложные элементы», — сказала Попова.

Она добавила, что Валиева является спортсменкой с невероятными данными, чьими программы хочется продолжать наслаждаться.

Накануне российская фигуристка стала четвертой на турнире среди одиночниц в Пекине. Практически сразу после завоевания российскими спортсменами золота командного турнира на Олимпиаде стало известно, что в пробе Валиевой были обнаружены следы запрещенного вещества. Согласно решению CAS, спортсменку допустили до личного турнира, однако со стороны многие зарубежные фанаты и фигуристы развязали в соцсетях настоящую травлю. Россияне, напротив, выступили в поддержку пятнадцатилетней спортсменки.