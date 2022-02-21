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Первые 1 500 беженцев из Донбасса приедут в Подмосковье 22 февраля

Светлана Иванова
15:28 21.02.2022
Андрей Воробьев подчеркнул, что беженцы находятся в тревожном состоянии, поэтому нуждаются в заботе, внимании и разговоре.
Первые 1 500 беженцев из Донбасса приедут в Подмосковье 22 февраля
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Первые 1 500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область во вторник, 22 февраля. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам подготовить встречу прибывающим жителям ЛНР и ДНР. Как сообщил глава Подмосковья в ходе совещания с зампредами правительства, речь идет прежде всего о женщинах. Встреча состоится в Наро-Фоминске.

Воробьев дал поручение главе округа встретить беженцев, аналогичная просьба была адресована и руководителям других районов Московской области, куда также привезут жителей Донбасса, пишет «360».

«Прошу всех пятерых глав находиться в Наро-Фоминске, встретить тех, кто приезжает», - заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что беженцы находятся в тревожном состоянии, поэтому нуждаются в заботе, внимании и разговоре.

«Прошу, когда будете к месту размещения ехать, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете и детей, женщин, какие условия будут предоставлены», - обратился Воробьев к главам округов региона.

Беженцы из Донбасса будут размещены в Московской области на территории санаториев и детских лагерей.  

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