В Саратовской области объявят режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

В Саратовской области объявят режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием на территорию региона беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.

Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба главы региона, Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев.

«Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев ввести режим ЧС на территории Саратовской области; министерству труда и социальной защиты - обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что за каждым объектов, в котором разместят беженцев, будет закреплен ответственный.

Минздраву региона Радаев поручил обеспечить эвакуированным необходимое медицинское сопровождение, министерству образования - организовать образовательный процесс для прибывших детей.

Эвакуация мирных жителей ДНР и ЛНР началась в пятницу, 18 февраля, из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения. По данным на понедельник, 21 февраля, в РФ прибыло более 61 тысячи беженцев.