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Российские волонтеры встречают эвакуированных из Донбасса жителей в Ростовской области

Светлана Иванова
14:41 21.02.2022
Растерянным людям помогают сориентироваться в обстановке и оказывают психологическую поддержку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На границе между Россией и Донбассом последние несколько дней находятся волонтеры, которые оказывают помощь семьям, приезжающим из ЛДНР. Вместе с волонтерами движения #МыВМесте растерянных людей на контрольно-пропускном пункте «Успенка», который расположен на границе Ростовской и Донской областей России и Украины, встречают депутаты новой волны Игорь Кастюкевич и Андрей Гимбатов.

Растерянным людям помогают сориентироваться в обстановке и оказывают психологическую поддержку.

«Ребята-волонтеры, которые помогают жителям. В основном это женщины и дети. Обогревают их, оказывают, так сказать, первую психологическую помощь, потому что это на самом деле очень важно, люди растеряны, люди выходят и не понимают, куда им идти, какие им документы оформлять. Здесь все разъясняется, ребята работают в круглосуточном режиме. Они большие молодцы. Работают не формально, работают с полной отдачей», - пояснил Гимбатов.

Он добавил, что прибыл на пропускной пункт с машиной гуманитарной помощи из Волгограда, собранной совместно с фондом «Наследие». Вечером во вторник, 22 февраля, из Подмосковья в Ростовскую область планируется отправка еще одной партии гумпомощи для жителей ЛДНР, собранной в том числе за счет собственных средств депутата новой волны Евгения Нифантьева.

В числе отправляемых вещей - то, что может понадобиться эвакуированным гражданам в первое время: маски, антисептики, необходимые лекарственные средства, гематоген для детей, лейкопластыри и многое другое.

Координатор молодежной политики партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, в свою очередь, рассказал, что ночь на пропускном пункте «Успенка» прошла спокойно. Ночью дежурили всего несколько человек, включая медика и психолога. По словам депутата, в основном за помощью обращались мамы с детьми.

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