Глава ДНР призвал всех мужчин республики явиться в военкоматы

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военкоматы.

«Призываю все мужское население - всех способных держать оружие в руках - прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», - приводит его слова пресс-служба ДНР.

В заявлении говорится, что на Мариупольском направлении резко обострилась обстановка. Сообщается, что боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции.

«Идет бой у границы с Российской Федерацией», - сказано в сообщении.

Ранее ФСБ РФ заявила, что снаряд, запущенный с территории Украины, разрушил российский погранпункт. Он находится примерно в 150 метрах от границы. Пострадавших нет.

Напомним, что 18 февраля главы ЛНР и ДНР призвали жителей Донбасса к эвакуации. По последним данным, границу с Россией пересекли более 60 тысяч беженцев.