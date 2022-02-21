Джокович оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев заслуживает звание первой ракетки мира. Об этом заявил действующий чемпион Новак Джокович. Серб отметил, что будет первым, кто поздравит конкурента.

«Все в его руках. Он заслуживает быть первым. В конце концов это произойдет», - рассказал Джокович Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На этой неделе Медведев выступает на турнире в Мексике. Если все пройдет удачно, то он может обойти серба. В настоящее время теннисистов разделяют 440 очков.

Возможность стать первой ракеткой мира Медведев упустил на Australian Open. Тогда он в финале проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Джокович же пропустил турнир из-за проблем с визой и сертификатом о вакцинации. Австралийским властям пришлось депортировать спортсмена.