Кафельников заявил, что проигрыш Медведева на Australian Open был непредсказуем

Неудачный исход финального матча Australian Open для Даниила Медведева был непредсказуем, однако этим и хорош теннис как спортивная игра. Об этом «Звезде» заявил теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Я сожалею, что в принципе выигранный матч Даниила вот в такое превратился. Не было предпосылок по тому, как первые два сета складывались, что матч таким образом закончится. Но, наверное, этим и хорош теннис, что даже в ситуации, когда у тебя матч уже полностью в кармане, можешь его и проиграть. К сожалению, с Даниилом это сегодня случилось», - сказал он.

По мнению Кафельникова, негативные эмоции, которые выражал Медведев ближе к концу матча, не повлияли на результат игры.

«Не эмоции сыграли на результат этого матча. Каждый предрасположен вести себя так, как он себя ведет, но это не была причина, по которой Медведев проиграл сегодня... Причина в том, что Надаль (Рафаэль, испанский теннисист, соперник Медведева. - Прим.ред.) стал лучше играть третий, четвертый, пятый сет. Вполне возможно, что может быть физически подустал (Медведев. - Прим.ред.)», - отметил спортсмен.

Медведев уступил Надалю в финале Australian Open, который проходил в Мельбурне. Игра теннисистов завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Российский спортсмен второй раз подряд выступает в финале турнира, в 2021 году он не смог одержать победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.