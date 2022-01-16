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«Вопросы страны, а не спорта»: Тарпищев о решении депортировать Джоковича из Австралии

Анна Касаткина
13:03 16.01.2022
Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Джоковича из страны в воскресенье, 16 января.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress
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Сербский теннисист Новак Джокович заслуживает уважения за отстаивание своей позиции, произошедшее с ним в Австралии относится к политике больше, чем к спорту. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.  

Он отметил, что со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов и австралийской федерации к Джоковичу претензий не было.

«Это вопросы страны, а не вопросы спорта. Он (Джокович. - Прим.ред.) отстаивал свою позицию, он, в принципе, ее отстоял... Я считаю, что он заслуживает самого высокого уважения, потому что я не вижу, чтобы он что-то нарушил, и все же висело на волоске: решение остаться или не остаться. Так не бывает, если правила для всех одни, надо было изначально об этом говорить, а то, что происходило, это недостойный вариант», - сказал Тарпищев.

Ранее Федеральный суд Австралии постановил повторно аннулировать визу Джоковича и депортировать спортсмена из страны. Ситуация вокруг теннисиста разворачивалась с 5 января, когда у него выявили проблемы с визой. С 5 по 10 января Джокович находился в иммиграционном изоляторе, пока судья не отменил постановление об аннулировании его визы. Повторно визу теннисиста аннулировали 14 января. В воскресенье, 16 января, суд отказал спортсмену в апелляции на это решение, из-за этого Джокович не сможет отстоять свой чемпионский титул на Australian Open. Сам спортсмен заявил, что крайне разочарован этим решением.

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