«Вопросы страны, а не спорта»: Тарпищев о решении депортировать Джоковича из Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович заслуживает уважения за отстаивание своей позиции, произошедшее с ним в Австралии относится к политике больше, чем к спорту. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Он отметил, что со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов и австралийской федерации к Джоковичу претензий не было.

«Это вопросы страны, а не вопросы спорта. Он (Джокович. - Прим.ред.) отстаивал свою позицию, он, в принципе, ее отстоял... Я считаю, что он заслуживает самого высокого уважения, потому что я не вижу, чтобы он что-то нарушил, и все же висело на волоске: решение остаться или не остаться. Так не бывает, если правила для всех одни, надо было изначально об этом говорить, а то, что происходило, это недостойный вариант», - сказал Тарпищев.

Ранее Федеральный суд Австралии постановил повторно аннулировать визу Джоковича и депортировать спортсмена из страны. Ситуация вокруг теннисиста разворачивалась с 5 января, когда у него выявили проблемы с визой. С 5 по 10 января Джокович находился в иммиграционном изоляторе, пока судья не отменил постановление об аннулировании его визы. Повторно визу теннисиста аннулировали 14 января. В воскресенье, 16 января, суд отказал спортсмену в апелляции на это решение, из-за этого Джокович не сможет отстоять свой чемпионский титул на Australian Open. Сам спортсмен заявил, что крайне разочарован этим решением.