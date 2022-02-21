СМИ сообщили о взрыве в районе Донецкого аэропорта

В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости. Других подробностей он не приводит.

Официальной информации к настоящему моменту также нет.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. В самопровозглашенных республиках и в Киеве периодически сообщают об обстрелах.

На фоне этого главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали жителей республик к эвакуации. По последним данным, границу с Россией пересекли более 60 тысяч беженцев. Из-за наплыва людей уже в пяти регионах РФ введен режим чрезвычайной ситуации.