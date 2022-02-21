В Кремле подтвердили, что Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор
Владимир Путин и Эммануэль Макрон прошедшей ночью провели еще один телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры России и Франции обсуждали Украину.
Первый телефонный разговор Путина и Макрона состоялся днем в воскресенье, 20 февраля. После этого президент Франции по очереди связался с украинским главой Владимиром Зеленским, британским премьером Борисом Джонсоном и американским лидером Джо Байденом.
«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», - заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что президенты заявили о необходимости продолжать диалог по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников.
«В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел», - добавил Песков.
По итогам первого телефонного разговора в Кремле сообщили: Путин заявил Макрону, что Киев упорно отказывается от реализации Минских соглашений. По словам президента РФ, Украина только имитирует переговорный процесс.
Макрон в ходе беседы выступил с инициативой проведения двустороннего саммита с участием президента Путина и Байдена. Позднее в Елисейском дворце и Белом доме сообщили, что Москва и Вашингтон согласились работать в подобном формате.