В Белом доме заявили о согласии Байдена на встречу с Путиным
В администрации президента США уточнили, что в случае ухудшения ситуации вокруг Украины встреча может не состояться.
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Президент США Джо Байден согласен на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации Белого дома.
«Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения», - цитирует РИА Новости заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести двусторонний саммит с участием заинтересованных сторон на тему стабильности и безопасности в Европе. Проработать повестку саммита поручено главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщил Елисейский дворец.