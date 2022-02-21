В стране и мире В Белом доме заявили о согласии Байдена на встречу с Путиным Ян Брацкий В администрации президента США уточнили, что в случае ухудшения ситуации вокруг Украины встреча может не состояться. © Фото: Andrew Harrer - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден согласен на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации Белого дома. «Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения», - цитирует РИА Новости заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести двусторонний саммит с участием заинтересованных сторон на тему стабильности и безопасности в Европе. Проработать повестку саммита поручено главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщил Елисейский дворец. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика