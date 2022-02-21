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В Елисейском дворце заявили о согласии Путина и Байдена провести саммит

Ян Брацкий
04:25 21.02.2022
Содержание саммита поручено проработать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю Энтони Блинкену.
В Елисейском дворце заявили о согласии Путина и Байдена провести саммит
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой проведения двустороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Сообщается, что Москва и Вашингтон согласились работать в подобном формате.

«Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита», - сказано в сообщении.

Содержание саммита поручено проработать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю Энтони Блинкену во время их встречи 24 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, эти контакты должны способствовать восстановлению режима прекращения огня и достигнуть прогресса в деле урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

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