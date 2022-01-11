В ВОЗ раскрыли возможное происхождение дельтакрон-штамма COVID-19

Обнаруженный штамм коронавирусной инфекции, который получил название «дельтакрон», может быть не последовательностью уже известных мутаций COVID-19, а простой лабораторной ошибкой. Такую возможность допустила глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, «дельтакрон» могли обнаружить после загрязнения исследуемых образцов или оборудования при секвенировании генома ковида.

«Давайте не будем использовать такие слова, как "дельтакрон" или "флурона". Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования», - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила на территории страны новый вариант коронавирусной инфекции, который является совмещает в себе признаке ранее найденных штаммов «дельта» и «омикрон». Новый вариант COVID-19 имеет генетическую основу как у «дельты», но некоторые мутации у него аналогичные с омикрон-штаммом. Ученые отметили, что у «омикрона» 30 мутаций, и «10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре».

Исследователи дали название новому штамму - «дельтакрон». Данный вариант коронавируса был обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре. Одиннадцать образцов были получены у людей с симптомами коронавируса, а остальные 14 - у обычных жителей.