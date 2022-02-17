В Роспотребнадзоре сравнили постковидный синдром после «омикрона» и «дельты»

Постковидный синдром после инфицирования коронавирусом штамма «омикрон» переносится легче, по сравнению с другими штаммами. Такого мнения придерживается заместитель директора по клинической работе Московского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Специалист уточнила, что к проявлениям постковидного синдрома после «омикрона» относятся тревожность, нарушение памяти, плохой сон, перепады давления, случаются и желудочно-кишечные проявления.

«У многих мы видим сейчас более легкие проявления (постковидного синдрома - прим. ред.), чем при предыдущих штаммах», - уточнила эксперт в эфире телеканала «Доктор».

Ранее считалось, что постковидный синдром начинает проявляться с 12-й недели после перенесенного COVID-19, однако, согласно новым данным, срок может быть сокращен до четырех недель, пишет «Интерфакс».

По мнению Руженцовой, говорить о развитии постковидного синдрома можно после того, как завершен основной курс лечения, а вирус в организме отсутствует.

Эксперт уточнила, что у детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых.