Генсек НАТО не признал архивный документ нарушением обещания НАТО не расширяться на восток

Соглашения, в котором страны НАТО договаривались бы об ограничении расширения блока не существует, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.





«НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре альянса, в вашингтонском договоре», - заявил Столтенберг немецкому телеканалу ARD.

Ранее в иностранных СМИ сообщили, что профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон обнаружил в Национальном архиве Великобритании документ, содержащий заявления стран Запада о неприемлемости расширения НАТО на восток.



Напомним, во время расширенной пресс-конференции в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Западом в 90-е годы было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток», однако исполнено оно не было.