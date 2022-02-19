СМИ: найден документ, в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

В западной прессе появился материал, сообщающий о том, что более 30 лет назад появился документ, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Так, сообщается, что в Национальном архиве Великобритании профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном было обнаружено соответствующее подтверждение.

По данным СМИ, под грифом строжайшей секретности содержался протокол проходившей в немецком Бонне 6 марта 1991 года встречи представителей ряда государств. Представители глав министерств иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии встретились, чтобы обсудить безопасность в Центральной и Восточной Европе.

По сообщению RT, в документе приводятся слова представителя Германии Юргена Хробога, согласно которым на переговорах «2+4» при участии Советского Союза, США, Великобритании, Франции и разделенной на ГДР и ФРГ Германии «ясно дали понять <...> , что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы».

«Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», - цитирует опубликованный документ RT.

Также приводятся заявления американской стороны, участвовавшей в боннских переговорах в марте 1991 года. В частности приводятся слова дипломата Раймонда Зейтца.

«НАТО не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально», - приводит издание информацию опубликованного документа.

Само опубликовавшее выдержки из данного документа издание пишет, что «новая находка файлов 1991 года подтверждает обвинения России».

«На протяжении десятилетий Россия утверждала, что расширение НАТО на восток нарушает обязательства Запада после падения Берлинской стены. Теперь появился интересный документ», - пишет немецкое издание Der Spiegel.

Ранее, 15 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются принуждать Украину стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Она добавила, что любая другая страна, обладающая суверенитетом, также имеет право сделать свой собственный выбор.