В Курской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщает МЧС России.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", - передает РИА Новости заявление МЧС РФ.

Ранее власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества беженцев из Донбасса. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев.

Также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявлял о прибытии более 40 тысяч беженцев из Донбасса. Часть из них были направлены в Курскую и Воронежскую области.