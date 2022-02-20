В Курской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса
Как сообщает МЧС РФ, режим чрезвычайной ситуации был введен в связи с большим количеством прибывших беженцев.
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В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщает МЧС России.
"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", - передает РИА Новости заявление МЧС РФ.
Ранее власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества беженцев из Донбасса. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев.
Также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявлял о прибытии более 40 тысяч беженцев из Донбасса. Часть из них были направлены в Курскую и Воронежскую области.