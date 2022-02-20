В РФ прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

На территории России прибыли уже более 40 тысяч беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об это заяви временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из республик, которое прошло в Ростове-на-Дону.

«Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», -цитирует РИА Новости слова Чуприяна.

Он также сообщил, что около двух тысяч беженцев вывезли тремя поездами из Ростовской в Курскую и Воронежскую области.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допустили возможность размещения миротворцев в Донбассе. Необходимыми условиями для этого посчитали согласие Киева.