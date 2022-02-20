Воронежская область ввела режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества беженцев, прибывших из Донбасса. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что режим вводится для того, чтобы максимально оперативно и комфортно разместить прибывших.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения»,- цитирует «Интерфакс» сообщение губернатора.

Ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что около двух тысяч беженцев вывезли тремя поездами из Ростовской в Курскую и Воронежскую области. Всего в Россию из Донбасса прибыли около 40 тысяч человек.