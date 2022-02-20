Глава Госдепа США исключил возможность признания Крыма

Соединенные штаты не собираются признавать вхождение Крыма в состав РФ или принимать похожие решения по Донбассу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире американского телеканала.

Как передает агентство ТАСС, на вопрос о признании воссоединения Крыма с РФ или каких-либо «других территорий на востоке Украины», американский госсекретарь ответил отрицательно.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов. Позднее глава Всемирного банка пообещал Владимиру Зеленскому 350 миллионов долларов на реформы.