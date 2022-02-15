Блинкен: США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов.

«Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы поддержать программу ее экономических реформ и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом», - передает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо также анонсировал финансовую помощь для Украины в виде кредита в размере до 500 миллионов канадских долларов (приблизительно 390 миллионов долларов США).

До этого в офисе президента Украины заявили, что Франция предоставит Киеву кредит на 200 миллионов евро на реализацию программ развития и финансовые гарантии еще на миллиард.