Украине пообещали 350 миллионов долларов на реформы

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что рассмотрит вопрос о выделении организацией 350 миллионов долларов Владимиру Зеленскому для проведения реформ на Украине. Об этом Дэвис Мэлпасс сообщил на встрече с украинским президентом.

«Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до 350 миллионов долларов США», - передает сообщение пресс-службы Всемирного банка РИА Новости.

Ранее в Польше заявили о готовности поставить Украине дополнительное вооружение. По словам польского премьер-министра, оно должно служить для обороны украинской территории.