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Песков предупредил о непоправимых последствиях провокаций на Донбассе

Алексей Курильченко
15:24 20.02.2022
Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя западные заявления о «вторжении» РФ на Украину.
Песков предупредил о непоправимых последствиях провокаций на Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Заявления Запада о якобы подготовке Россией вторжения на Украину являются провокацией. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные провокации могут привести к последствиям.

«А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь также отметил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на подобные заявления.

Также Песков выразил мнение, что Россия никогда не становилась инициатором вооруженных конфликтов после того, сколько их пережила. И поэтому РФ последняя страна, которая вообще хочет произносить слово «война».

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