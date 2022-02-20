Песков сообщил, что Путин не обращает внимания на заявления Запада о «датах вторжения РФ на Украину»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин не обращает внимание на заявления стран Запада о «датах вторжения РФ на Украину». Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что подобные высказывания - это элемент провокации, что ведет к нагнетанию напряженности.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», - сказал Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что, обсуждая гарантии безопасности, надо учитывать интересы всех стран. Пресс-секретарь указал на то, что это как раз тот самый тезис, который отстаивает Москва, и его глава МИД РФ Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам.