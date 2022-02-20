Песков назвал Россию последней страной, желающей произносить слово «война»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия никогда не становилась инициатором вооруженных конфликтов после того, сколько их пережила. Об этом представитель Кремля сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн - последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"», - заявил Песков.

Ранее он сообщил, что Путин не обращает внимания на заявления Запада о «датах вторжения РФ на Украину». Пресс-секретарь отметил, что подобные высказывания - это элемент провокации, что ведет к нагнетанию напряженности.