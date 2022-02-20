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ПУ ФСБ: более 30 тысяч жителей Донбасса эвакуировались в Россию за сутки

Алиса Кононенко
13:45 20.02.2022
Ранее сообщалось, что эвакуация жителей Донбасса в РФ организована круглосуточно.
ПУ ФСБ: более 30 тысяч жителей Донбасса эвакуировались в Россию за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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За последние сутки через пункты пропуска границу России пересекло более 30 тысяч граждан, прибывших с территории Донбасса, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.
 
Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Ростовской области организовано около 14 тысяч мест для размещения беженцев из Донбасса. 
 


Людей обеспечивают всем необходимым, кроме того все пункты оборудованы медицинскими постами. По словам врио министра, особое внимание уделяется пожилым беженцам.
 
Также Чуприян заявлял, что 26 регионов РФ выразили желание принять людей из Донбасса. Он добавил, что РЖД готовы предоставить транспорт для перевозки беженцев и сейчас эта логистика обсуждается.
 

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