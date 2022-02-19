Беженцев с Донбасса готовы принять 26 регионов РФ

В России 26 регионов выразили желание принимать беженцев из Донбасса, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять (беженцев). РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ. Сейчас эта логистика прорабатывается», - цитирует Чуприяна РИА Новости.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко назвал семь регионов, куда могут поехать беженцы из Донбасса.

«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области", - цитирует Яцуценко ТАСС.

По его словам, Московская область может принять до 10 тысяч человек, Краснодарский край - до 20 тысяч.

Напомним, эвакуированным из Донбасса гражданам на данный момент обеспечены комфортные условия в Ростовской области.