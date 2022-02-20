В Пекине началась церемония закрытия зимней Олимпиады

На Национальном стадионе в Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Знаменосцем российской сборной стал трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов. Всего в церемонии принимает участие около 60 российских спортсменов.

Российская команда на играх в Пекине заняла девятое место. Россияне завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Тройку победителей заняли команды Норвегии, Германии и Китая.

«Основной темой будут спортсмены, потому что люди много тренировались, много и напряженно работали, чтобы добиться результата. Они будут героями церемонии закрытия. Для нас важно, что Пекин стал первым в истории городом, который принимал и летние, и зимние Игры. Этот момент будет отражен», - цитирует ТАСС слова представителя оргкомитета Игр Янь Цзяжун.

Россияне на Олимпийских играх в Пекина установили новый рекорд для отечественных зимних олимпийских сборных по числу наград. На счету у команды 32 медали. Прошлый рекорд удерживала сборная СССР, которая в 1988 году завоевала 29 медалей.