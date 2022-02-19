Сборная России в Пекине побила рекорд по числу медалей для отечественных команд на ОИ

Российская команда на Олимпийских играх в Пекина установили новый рекорд для отечественных зимних олимпийских сборных по числу наград. На счету у команды 30 медалей.

Прошлый рекорд удерживала сборная СССР, которая в 1988 году завоевала 29 медалей. Серди них одиннадцать золотых, девять серебряных и девять бронзовых. Точно такое же количество наград имела сборная России на Играх в Сочи.

Рекордной, 30-й медалью станет награда фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар. Спортсмены своим выступление обеспечили России минимум серебряную медаль.

Ранее российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряную медаль поучил еще один россиянин - Иван Якимушкин. Третьим финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер.