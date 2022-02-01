Посольство РФ сообщило о возвращении в Москву осужденных на Шри-Ланке россиян

Посольство Российской Федерации на в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка сообщило, что осужденные россияне вылетают в Москву. Также посольство сообщило об уплате вынесенного им штрафа и получении разрешения суда покинуть страну.

«Россияне, осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков, оплатили штраф и получили разрешение суда на выезд из страны, сегодня они вылетят в Москву», - приводит РИА Новости информацию российской дипмиссии.

Ранее появлялась информация, что суд Шри-Ланки приговорил трех россиян к двум годам условно и штрафу более 14 тысяч долларов по обвинению в незаконном сборе жуков. Данную информацию также предоставляло российское посольство.

Напомним, группа российских ученых, прибывших на Шри-Ланку в качестве простых туристов, оказалась в очень непростой ситуации. Как сообщал «Звезде» зоолог Александр Игнатенко, молодым людям были предъявлены обвинения, по их словам, совершенно абсурдные и не имеющие под собой основы. Он рассказывал, что на остров группа прибыла «как самые обычные туристы». Далее он сказал, что их «остановили в парке и накрутили каких-то обвинений абсолютно абсурдных: про какие-то косточки фруктов, про то, что мы из них якобы собирались делать лекарство от рака, холестерина».